Киев, , 13:44 — REGNUM Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) открыла дело против бывшего руководителя Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Романа Трубы, сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко 13 января на своей странице в социальной сети Facebook.

«Пришёл ответ на мой запрос в ГПУ по поводу противоправных действий Романа Трубы. В документе указано, что 13 декабря по этому вопросу было начато досудебное расследование по статье 343 УК (вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов) и статье 387 УК (разглашение данных досудебного следствия)», — сказано сообщение.

Гончаренко отметил, что дела поручили вести Главному следственному управлению Национальной полиции Украины.

Напомним, 3 декабря 2019 года Верховная рада Украины внесла изменения в закон о ГБР, согласно которому старое руководство ведомства должно уйти в отставку, а новое изберёт конкурсная комиссия. Отметим, что ГБР был единственным правоохранительным органом, который расследовал многочисленные уголовные дела против бывшего президента Украины Петра Порошенко.

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