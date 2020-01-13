Нижняя Салда, Свердловская область, , 13:45 — REGNUM Экс-мэр Нижней Салды Елена Матвеева возглавила АО «Научно-исследовательский институт машиностроения». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе нижнесалдинской думы.

13 января 2019 года полномочия Матвеевой в качестве главы города были официально прекращены. Руководительница возглавляла город с 2012 года.

АО «НИИМаш» входит в госкорпорацию «Роскосмос». Матвеева не первый раз приходит на предприятие: с 1991 по 2004 год она работала экономистом в институте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нижней Салде лишили мандата депутата гордумы Владимира Соловьёва. Перед этим его признали виновным в нарушении авторских прав с использованием служебного положения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области депутат Нижней Салды лишился мандата из-за судимости