Оренбург, , 13:38 — REGNUM Министром экономического развития Оренбургской области с 13 января назначен Денис Гончаров. Губернатор Денис Паслер завизировал указ о назначении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Денис Гончаров родился 23 февраля 1977 году в Оренбурге. У главы министерства два диплома о высшем образовании: Оренбургского государственного педагогического университета (факультет иностранных языков) и Оренбургского института экономики и культуры по специальности «менеджер предприятия». Имеет опыт руководство крупным промышленным предприятием. До назначения на пост главы минэкономразвития работал генеральным директором компании «Пластик». Является победителем городского конкурса «Человек года» в номинации «Лучший предприниматель».

Во время губернаторских выборов в 2019 году Денис Гончаров входил в число доверенных лиц Дениса Паслера, который стал главой региона.

Напомним, экс-глава минэкономразвития Наталья Безбородова была отправлена в отставку в конце весны 2019 года. И.о. руководителя ведомства стала Наталья Струнцова.

Добавим, что в ноябре 2019 года система исполнительных органов государственной власти Оренбургской области претерпела изменения. Министерство экономического развития, промышленной политики и торговли трансформировалось в министерство экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей.

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