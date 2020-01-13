Абу-Даби, , 13:40 — REGNUM Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) выразили желание инвестировать больше средств в развитие недвижимости, особенно в индонезийской провинции Ачех, сообщает Antara.

Ожидается, что в ближайшее время губернатор провинции Ачех и местные деятели обсудят план сотрудничества с ОАЭ.

В феврале 2020 года в Абу-Даби соберутся представители ряда стран, у которых есть суверенный фонд благосостояния. Планируется, что инвестиции ОАЭ попадут в Индонезию через этот фонд.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и ОАЭ обсудили политическую напряженность на Ближнем Востоке.

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