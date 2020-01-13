Берлин, 13 января 2020, 13:36 — REGNUM Международная конференция по ливийскому урегулированию пройдёт в Берлине 19 января. Такую дату выбрали немецкие власти, передаёт 13 января агентство Reuters.
Отмечено, что участие в конференции примет, в частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Международные переговоры по Ливии, нацеленные на урегулирование гражданского конфликта, 11 января анонсировала канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер одобрил инициативу немецкого канцлера.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ливии с апреля 2019 года наступление на Триполи ведёт командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.
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