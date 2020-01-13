Вашингтон, , 13:28 — REGNUM Американский журнал The National Interest опубликовал критическую статью о российском истребителе пятого поколения Су-57. Издание пишет, что второе боевое развёртывание Су-57 в Сирии в декабре 2019 года «вовсе не означает, что двухмоторный Су-57 близок к тому, чтобы быть готовым к серийному производству, не говоря уже о его готовности к полномасштабной войне с высокотехнологичным противником».

The National Interest считает, что «в свете трудностей, с которыми сталкивается программа Су-57, предполагаемое второе развертывание в Сирии, вероятно, достигло такого же уровня, как и развертывание в 2018 году. Ничего особенного». Американский журнал также добавляет, что «при всех разговорах об экспорте программа Су-57 остается недофинансированной и недоразвитой».

Эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал эту статью в журнале The National Interest. По словам Васильева, можно согласиться с американцами только по ряду моментов, в целом же их выводы основаны не на фактах, а на эмоциях. «Да, действительно, пока ВКС РФ не получили ни одного серийного самолёта Су-57. Серийная боевая машина, которая должна была быть передана в войска до конца 2019 года, потерпела крушение 24 декабря 2019 года. Соответственно, сроки поступления серийного истребителя сдвинуты на более поздний срок».

«На экспорт пока Су-57 не поставляется, и это логично, так как пока нет серийных машин. Пока покупатели не увидят данные самолёты в строю ВКС РФ, вряд ли дело дойдёт до массовых продаж за рубеж, — отметил эксперт. — Что касается недофинансирования программы Су-57, то я здесь категорически не согласен с мнением американских экспертов. Вооружённые силы России должны получить 76 истребителей Су-57 до 2028 года. Контракт заключён, эта позиция внесена в государственную программу вооружений на 2018−2027 годы, финансирование идёт в плановом порядке», — добавил эксперт.

Владимир Васильев также сказал: «В отношении американского тезиса о неготовности Су-57 к полномасштабной войне с высокотехнологичным противником остановлюсь отдельно. Для объективного эксперта совершенно очевидно, что по большинству характеристик Су-57 превосходит американские истребители F-22 и F-35. Просто США опасаются появления на мировом рынке вооружений Су-57 — сильного конкурента их сырым и дорогим F-35, по выражению Министерства обороны РФ — «невидимым» только для американских налогоплательщиков и зарубежных покупателей американских истребителей 5-го поколения».

В качестве вывода Васильев подытожил, что подобные статьи в американской прессе — это элементы информационной войны против России, недобросовестная конкуренция на мировом рынке вооружений.