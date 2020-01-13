Сухум, , 13:22 — REGNUM Помощник президента РФ Владислав Сурков доволен тем, как завершился политический кризис в Абхазии и теперь возвращается из Абхазии в Россию. Об этом 13 января написал в своем Telegram-канале политолог и директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«Сегодня Сурков возвращается в Москву. Он удовлетворен тем, как разрешился политический кризис в братской стране», — написал политолог.

Он добавил, что сам Сурков надеется, что в Абхазии демократия постепенно достигнет зрелости и президентов перестанут досрочно выдавливать с поста.

Как передавало ИА REGNUM, политический кризис в Абхазии обострился с 9 января, когда сторонники оппозиции захватили администрацию президента, а сам он бежал и скрылся на своей даче. После обращения парламента с предложением уйти в отставку и вердикта верховного суда, признавшего недействительными результаты выборов президента в 2019 году, глава республики Рауль Хаджимба ушел в отставку.