Дамаск, , 13:19 — REGNUM Пункты пропуска для выхода мирных жителей открылись в идлибской зоне деэскалации в Сирии. Три пункта пропуска начали работать с 13:00 мск 13 января, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Уточняется, что в провинции Идлиб работает пропускной пункт «Абу-эд-Духур», в провинции Алепо — «Эль-Хадер», в провинции Хама — «Хабит». Районы идлибской зоны деэскалации до сих пор находятся под контролем боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января в зоне Идлиб введён режим прекращения огня. Соответствующая договоренность была ранее достигнута Россией и Турцией.

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