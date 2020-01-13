Тегеран, , 13:12 — REGNUM Руководство Ирана узнало о том, что украинский авиалайнер погиб из-за средств ПВО, только 10 января — через два дня после трагедии. Об этом заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии, передаёт 13 января телерадиовещательная корпорация IRIB.

Он уточнил, что 10 января Генштабу Вооружённых сил Ирана были переданы итоги расследования, после чего состоялось заседание Высшего совета национальной безопасности. До этого дня никто, включая президента страны Хасана Рухани, не знал причины гибели самолёта.

Как только Рухани узнал о причине, он решил немедленно выступить с обращением к населению, добавил Рабии.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января власти Ирана признали, что украинский авиалайнер под Тегераном был сбит ракетой ПВО. Трагедия произошла из-за ошибки — иранские военные опасались ракетного удара со стороны США.

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