Рига, , 13:02 — REGNUM Максимальное число латвийских военных, участвующих в международной операции против радикальных исламистов в Ираке, может быть увеличено втрое — с десяти до 30 человек. О таких планах рассказал 13 января министр обороны Латвии Артис Пабрикс «Латвийскому радио».

Речь идёт об участниках операции Inherent Resolve («Непоколебимая решимость»), направленной против группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке. Решение о численности военных будет приниматься по ситуации, пока нельзя говорить о том, что в Ирак отправят именно 30 солдат, пояснил он.

«Это даст вооруженным силам и министерству обороны больше свободы в оперативном планировании», — сказал Пабрикс.

Министр добавил, что решение о продлении латвийской миссии в Ираке не означает для Риги обязательств, однако без продления миссия завершится 1 февраля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, США и их союзники приступили к реализации миссии «Непоколебимая решимость» в августе 2014 года. Латвия присоединилась к ней в 2016 году.

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