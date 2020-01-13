Абу-Даби, , 12:57 — REGNUM Индонезия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обсудили политическую напряженность в ближневосточном регионе, сообщает Antara.

«Я встретилась с министром иностранных дел ОАЭ, и мы обсудили это. Принцип тот же, мы не хотим, чтобы ситуация ухудшилась», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, добавив, что война никому не пойдет на пользу.

По словам главы МИД Индонезии, рост политической напряженности будет очень пагубным для Индонезии, в частности, для граждан страны, проживающих на Ближнем Востоке.

«В Иране, согласно имеющимся у нас данным, число граждан Индонезии превышает 400, а в Ираке — 800», — отметила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, глава инвестиционного координационного совета Индонезии Бахлил Лахадалия встретился с рядом руководителей и инвесторов в ОАЭ.

Читайте ранее в этом сюжете: Представитель Индонезии встретился с инвесторами из ОАЭ в Абу-Даби