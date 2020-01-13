Париж, , 12:56 — REGNUM Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе недавнего телефонного разговора подтвердили свою приверженность сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца.

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Отмечается, что лидеры двух стран заявили о намерении «призвать Иран как можно скорее вернуться к полному соблюдению своих обязательств» в рамках этой сделки.

Также в ходе телефонного разговора обсуждались положение дел в Ливии и ситуация в Сирии. Макрон вновь выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Идлибе и подчеркнул важность сохранения для ООН возможности «эффективного ответа на гуманитарные нужны населения на всей сирийской территории».

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 января президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд актуальных международных вопросов, включая Иран, Сирию и Ливию.

Напомним, 5 января правительство Ирана объявило, что страна больше не будет соблюдать какие-либо ограничения, установленные в 2015 году в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), о количестве центрифуг для обогащения урана. В Тегеране назвали этот шаг «последним». При этом официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил о том, что Иран не отказывается от переговоров с США в формате Совместного всеобъемлющего плана действий («5+1»).

Добавим, что президент США Дональд Трамп заверил, что приложит все возможные усилия по запрету Ирану иметь собственное ядерное оружие.

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