Курган, , 12:55 — REGNUM В Кургане в парке Победы региональный обком КПРФ предлагает поставить памятник Иосифу Сталину. Данную инициативу также поддерживают «Союз советских офицеров», «Дети войны», всероссийский женский союз «Надежда России» и организация «Русский лад», сообщает пресс-служба курганских коммунистов.

«Было бы кощунством не поддержать настойчивые просьбы ветеранов и, отбросив всякие политические спекуляции, дополнить самый величественный архитектурный ансамбль парка Победы установкой бюста генералиссимуса Сталина, неразрывно связанного историей и памятью всего народа с этой Великой Победой!» — заявил на своей странице в социальной сети секретарь обкома КПРФ Сергей Ерёмин.

Отметим, что с инициативой поставить в столице Зауралья хотя бы бюст Иосифа Сталина курганские коммунисты выступают практически ежегодно.

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