Курган, 13 января 2020, 12:55 — REGNUM В Кургане в парке Победы региональный обком КПРФ предлагает поставить памятник Иосифу Сталину. Данную инициативу также поддерживают «Союз советских офицеров», «Дети войны», всероссийский женский союз «Надежда России» и организация «Русский лад», сообщает пресс-служба курганских коммунистов.
Отметим, что с инициативой поставить в столице Зауралья хотя бы бюст Иосифа Сталина курганские коммунисты выступают практически ежегодно.
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