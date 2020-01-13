Сухум, , 12:59 — REGNUM По конституции Абхазии, исполняющим обязанности президента после отставки Рауля Хаджимбы должен стать премьер-министр станы Валерий Бганба. Об этом 18 января сообщил в эфире радио Sputnik Абхазия депутат абхазского парламента Батал Табагуа.

«После того, как Верховный суд аннулировал результаты выборов, власть должна была перейти к бывшему президенту Абхазии, а бывшим президентом был Хаджимба. После того как исполняющий обязанности президента Хаджимба написал заявление, главой государства является премьер-министр», — рассказал о порядке перехода верховной власти Табагуа.

Он отметил, что «трагедии» не произошло, были только совпадения: заседание Верховного суда, рассматривавшего иск о признании выборов президента недействительными, и митинг граждан, недовольных отсутствуем результатов по уголовным делам, проходили одновременно. Депутат подчеркнул, что процессы, развернувшиеся в Абхазии, не противоречат конституции страны.

Напомним, 12 января Рауль Хаджимба подал в отставку. Позже стало известно, что он не намерен принимать участие в повторных выборах, назначенных на 22 марта 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Абхазии принял отставку Хаджимбы с поста президента