Лондон, , 12:46 — REGNUM Россия включена в перечни стран-участниц автоматического обмена налоговой информацией с британскими низконалоговыми юрисдикцииями — островами Мэн, Гернси и Джерси. Об этом сообщает 13 января РБК со ссылкой на официальные списки.

Три британских острова намерены в 2020 году передавать Федеральной налоговой службе (ФНС) России данные о счетах и активах её граждан на своей территории.

В 2019 году ФНС исключила из списка своих партнёров Великобританию и Литву, а также Мэн, Гернси и Джерси. Это стало ответной реакцией на отказ Лондона осуществлять автообмен финансовой информацией с российской стороной.

Напомним, что в 2018 году Россия стала участницей глобального автообмена по единому стандарту (Common Reporting Standard). Москва может получать данные от 77 стран и 12 территорий.

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