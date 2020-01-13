Москва, , 12:30 — REGNUM В Москве начались переговоры глав министерств иностранных дел и министров обороны РФ и Турции, на которых обсуждаются пути мирного урегулирования ситуации в Ливии. Об этом 13 января сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«В соответствии с достигнутыми в Стамбуле договорённостями между президентами России и Турции сегодня в Доме приемов МИД стартовала российско-турецкая встреча на уровне глав МИД и МО, посвящённая ливийскому урегулированию», — написала дипломат на своей странице в Facebook.

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Захарова уточнила, что представители ливийских сторон уже прибыли и вскоре подключатся к переговорам.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 13 января, глава Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал Халифа Хафтар и председатель Правительства национального согласия Ливии Файез Сарадж проведут переговоры в Москве с участием представителей России и Турции.