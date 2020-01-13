Занзибар, Танзания, , 12:30 — REGNUM Жителей Танзании призвали осуществлять внутренние инвестиции и прекратить вывозить средства за пределы страны. Об этом передает газета Mtanzania со ссылкой на заявление президента Танзании Джона Магуфули во время визита на Занзибар.

Выступая на церемонии заложения фундамента Старшей школы Мванакверекве и пятизвездочного отеля Verde Azam Luxury Resort and Spa на реке Унгуджа в городе Магариби, Магуфули заявил, что внутренние инвестиции помогут получить прибыль от вложенных средств всем жителям Танзании.

«Владельцы капитала, инвестируйте в развитие нашей экономики, тем самым вы будете способствовать формированию дружественной среды, и пользу получат еще и другие люди, даже если вы украли средства, они все еще смогут помочь другим танзанийцам», — заявил Магуфули, добавив, что владельцам капитала как на островной, так и на материковой части Танзании не следует опасаться осуществления внутренних инвестиций.

«Я очень прошу танзанийцев и всех политиков, не бойтесь инвестировать, не скрывайте ваши средства, даже если вы получили их обманным путем, выводите их из теневого сектора, пусть они работают на танзанийцев», — подчеркнул президент.