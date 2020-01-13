* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Амман, , 12:35 — REGNUM Король Иордании Абдалла II предостерег от возрождения «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Ближнем Востоке, об этом 13 января сообщает телеканал France 24.

«Мы должны быть готовы противостоять возрождающемуся «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — подчеркнул король, в комментарии журналистам телеканала.

Монарх подчеркнул, что за прошедший 2019 год преступная террористическая группировка значительно окрепла как в Сирии, так и в Ираке. Также деятельность бандитов усилилась в Ливии.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.