Киев, , 12:22 — REGNUM Гибель украинского самолета в Иране не сплотила украинцев, а только испугала украинские власти, которые из-за своей неопытности, нерешительности и провинциальности не знали, что делать, заявил в своем комментарии сегодня, 13 января, украинский политолог Виктор Небоженко.

Эксперт отметил, что обычно политические лидеры страны в критическую минуту общенационального горя ведут себя мужественно и стараются объединить народ и власть, а тут Киев ограничился «общими информационными фразами», не зная, на кого сделать ставку.

«Вместо того, чтобы сразу принять версию Запада — США, Великобритании, Канады и Австралии — о ракетной атаке Ирана на украинский Боинг, наши официальные органы и СМИ стали тянуть время, искать дополнительные аргументы и транслировать точку зрения Кремля о технической поломке, которая привела к катастрофе нашего самолета. Как будто эта версия была более убедительной, чем другие, и «безопасной» для Киева», — заявил Небоженко.

Политолог считает, что в целом ситуация явно не пошла на пользу международному имиджу украинской власти.

«Мир с большим сожалением отметил это странное поведение Киева, который в первые три дня практически дистанцировался от страшной трагедии, выжидая, кого «назначат» виновным», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что президент Зеленский вечером 11 января выступил со специальным обращением к украинскому народу по поводу сбитого самолета. В рамках обращения президент максимально подробно описал действия украинских властей с момента катастрофы до признания Ираном своей вины.

«Я верну всех погибших родным и близким. Они смогут с ними попрощаться по-человечески. Мы достойно почтим их память. Все виновные понесут наказание. Мы вернем украинцам не только ощущение безопасности и справедливости, но и уверенность, что Украина всегда будет вас защищать, в каком бы углу планеты вы бы ни были», — пообещал в конце выступления Зеленский.