Тегеран, , 12:31 — REGNUM Видеозапись, якобы запечатлевшую британского посла в Тегеране Роберта Макэйра в зоне несогласованной с властями акции протеста, обнародовало 13 января иранское агентство Tasnim. Запись можно просмотреть в Twitter агентства.

Кадры были сняты в тёмное время суток, камера запечатлела двоих мужчин, один из которых похож на британского дипломата. Мужчины разговаривают, находясь в группе людей. Слышны крики и возгласы, что говорит о проходящей манифестации.

Иранское агентство указало, что это первая запись, распространённая полицией, которая демонстрирует посла Великобритании Роберта Макэйра и его компаньона на несанкционированной акции протеста в Тегеране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макэйр был задержан в ходе манифестации в Тегеране, однако вскоре освобождён. Дипломат заявил, что пришёл почтить память пассажиров погибшего украинского лайнера и покинул место манифестации через несколько минут.

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