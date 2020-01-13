Рига, , 12:19 — REGNUM Латвия предоставила политическое убежище журналисту агентства «Росбалт» Александру Шверову. Об этом сообщает NRA.

По данным журналистов, Александр Шверов находился в международном розыске в соответствии с запросом Российской Федерации. В основе «дела Шверова» иск Алишера Усманова о вымогательстве денег.

Отмечается, что убежище предоставлено не только журналисту, но и его семье. Сам Шверов расценивает факт предоставления политического убежища как «доказательство собственного преследования за профессиональную деятельность».

Шверов намерен продолжить доказывать свою невиновность и добиваться прекращения уголовного преследования.