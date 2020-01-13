Абу-Даби, , 12:19 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо провел двустороннюю встречу с президентом Армении Арменом Саркисяном в Абу-Даби, сообщает Antara.

Издание отмечает, что главы государств встретились 13 января в 09:00 по местному времени.

Ожидается, что двусторонняя встреча приведет к совместным шагам в различных областях, которые будут немедленно приняты.

Президент Индонезии также встретится с генеральным директором японской компании SoftBank.

Напомним, ряд глав государств и правительств прибыли в Абу-Даби для участия в неделе развития.