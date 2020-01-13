Сухум, , 12:15 — REGNUM Отставка Рауля Хаджимбы с поста президента Абхазии принята парламентом страны. Такое решение принято на внеочередном заседании парламента 13 января.

Ранее Хаджимба направил парламенту заявление о сложении полномочий, объяснив своё решение стремлением к миру и сохранению стабильности в стране. Вице-президент республики Аслан Барциц заявил, что Хаджимба не собирается выдвигать кандидатуру на повторных выборах главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, о сложении Хаджимбой президентских полномочий стало известно 12 января. Отставка президента произошла на фоне массовых волнений и беспорядков, которые начались в Сухуме 9 января.

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