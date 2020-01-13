Москва,
13 января 2020, 12:10 — REGNUM
Бросается в глаза двусмысленность позиции Германии по вопросу о санкциях: Берлин не приемлет санкции со стороны США в отношении немецких компаний, но
сам продолжает проводить такую политику в отношении России, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 13 января, комментируя итоги переговоров глав России и Германии.
11 января президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры в Москве. Обсуждались внешнеполитические вопросы, а также тема строительства второй очереди
«Северного потока».
»Состоявшаяся в Москве встреча президента Путина и канцлера Меркель имеет важнейшее значение для мировой политики. Европейцы, как мне это видится, ощущают усиливающуюся шаткость американской политической системы и усматривают в этом возможность возвращения к более последовательной защите своих политических и экономических интересов как в самой Европе, так и в глобальной политике.
То, что «Северный поток — 2» будет достроен, это ясно. То, что многомесячная отсрочка его ввода в эксплуатацию вредна и нам, и европейцам, тоже понятно. Важнее усиливающееся неприятие Германией американской политики санкций в принципе. Её в этом поддерживают другие европейцы, в частности австрийцы и французы.
Вместе с тем бросается в глаза двусмысленность сегодняшней позиции Германии по вопросу о санкциях: с одной стороны, Берлин не приемлет санкции со стороны США в отношении себя, немецких компаний, с другой, — сам продолжает проводить такую политику в отношении России.
Нельзя, на мой взгляд, назвать полностью устойчивой и позицию Берлина по отношению к Тегерану, хотя нынешнее обострение, чреватое гораздо более серьёзными последствиями, чем катастрофа украинского лайнера, объективно толкает Берлин всё дальше от американской линии и в этом вопросе.
Думаю, неспроста наша страна сделал жест поддержки в адрес Германии по ливийской проблеме. Берлин хочет выигрышно проявить себя в ливийском урегулировании. Меркель здесь получила поддержку от Путина, но такой жест Москвы требует от Берлина ответных шагов», — отметил Михаил Демурин.