Москва, , 12:10 — REGNUM

Бросается в глаза двусмысленность позиции Германии по вопросу о санкциях: Берлин не приемлет санкции со стороны США в отношении немецких компаний, но сам продолжает проводить такую политику в отношении России, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 13 января, комментируя итоги переговоров глав России и Германии.

11 января президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры в Москве. Обсуждались внешнеполитические вопросы, а также тема строительства второй очереди «Северного потока».

» Состоявшаяся в Москве встреча президента Путина и канцлера Меркель имеет важнейшее значение для мировой политики. Европейцы, как мне это видится, ощущают усиливающуюся шаткость американской политической системы и усматривают в этом возможность возвращения к более последовательной защите своих политических и экономических интересов как в самой Европе, так и в глобальной политике.

То, что «Северный поток — 2» будет достроен, это ясно. То, что многомесячная отсрочка его ввода в эксплуатацию вредна и нам, и европейцам, тоже понятно. Важнее усиливающееся неприятие Германией американской политики санкций в принципе. Её в этом поддерживают другие европейцы, в частности австрийцы и французы.

Вместе с тем бросается в глаза двусмысленность сегодняшней позиции Германии по вопросу о санкциях: с одной стороны, Берлин не приемлет санкции со стороны США в отношении себя, немецких компаний, с другой, — сам продолжает проводить такую политику в отношении России.

Нельзя, на мой взгляд, назвать полностью устойчивой и позицию Берлина по отношению к Тегерану, хотя нынешнее обострение, чреватое гораздо более серьёзными последствиями, чем катастрофа украинского лайнера, объективно толкает Берлин всё дальше от американской линии и в этом вопросе.