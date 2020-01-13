Новосибирск, , 12:09 — REGNUM В Новосибирской области, согласно постановлению губернатора Андрея Травникова, образована комиссия по подготовке и реализации концепции комплексной реновации территории бывшего военного городка № 17 в городе Новосибирске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Комиссия создаётся в целях координации, обеспечения согласованных действий органов исполнительной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, общественных организаций и иных юридических лиц по подготовке и реализации концепции комплексной реновации территории бывшего военного городка № 17, расположенного в городе Новосибирске Новосибирской области», — говорится в документе на сайте правительства региона.

В составе комиссии десять человек, в том числе главный архитектор области Александр Авсейков, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова и исполняющий обязанности министра культуры региона Юрий Зимняков. Её возглавил первый вице-губернатор Юрий Петухов.