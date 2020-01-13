Бишкек, , 12:09 — REGNUM В Киргизии сотрудники милиции задержали четырех жителей села Кок-Таш Баткенской области по подозрению в массовых беспорядках и хулиганстве, сообщили 13 января в пресс-службе УВД Баткена.

В ведомстве уточнили, что 11 января произошла стычка между жителями киргизского села Кок-Таш и таджикистанского села Майское Исфаринского района. В результате конфликта были разбиты стекла автомобиля, принадлежащему гражданину Киргизии, а также кровля двух домов в селе Кок-Таш.

Это происшествие было зарегистрировано по статье «Массовые беспорядки». В УВД добавили, что в этот же день были разбиты стекла автомобиля гражданина Таджикистана. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Отметим, 13 января в Бишкеке прошел пикет с требованием освободить граждан Киргизии, которые были задержаны во время конфликта на киргизско-таджикистанской границе.

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