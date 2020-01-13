Москва, , 12:08 — REGNUM Помощник президента России Владислав Сурков удовлетворен тем, как разрешился политический кризис в Абхазии. Об этом рассказал знакомый с ситуацией директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«Сегодня Сурков возвращается в Москву. Он удовлетворен тем, как разрешился политический кризис в братской стране», — цитирует его ТАСС.

Сурков также надеется, что практика «досрочного выдавливания президентов Абхазии с их постов постепенно прекратится по мере развития и достижения зрелости абхазской демократии», добавил Чесноков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер «Блока оппозиционных сил» Абхазии Аслан Бжания заявил, что кризис удалось преодолеть, и теперь у Абхазии есть возможность для дальнейшего развития.

Он подчеркнул, что заместитель секретаря РФ Рашид Нургалиев и помощник президента РФ Владислав Сурков показали, что являются опытными людьми, а также проявили уважение к суверенитету Абхазии.

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