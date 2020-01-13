Томск, , 12:05 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин назначил начальником департамента по инновационной и предпринимательской деятельности региона Оксану Быстрицкую. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 января в областной администрации.

До этого в течение восьми лет Быстрицкая являлась заместителем главы Томского района по экономической политике и муниципальным ресурсам.

Быстрицкая приступила к новым обязанностям с 13 января.

Напомним, ранее этот пост занимал Александр Осадченко. Он ушёл в отставку по собственному желанию в августе 2019 года.

Справка: Оксана Быстрицкая родилась в селе Бакчар. В 1996 году окончила Томский госуниверситет («юриспруденция»), в 2010 году — Сибирскую академию государственной службы («государственное и муниципальное управление»). Свою карьеру начинала с должности юрисконсульта на предприятиях Бакчара и Томска. С 2001 года приступила к работе в администрации Томского района. Прошла путь от специалиста первой категории управления финансов до заместителя главы.