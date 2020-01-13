Сухум, , 12:07 — REGNUM Вице-президент Абхазии Аслан Барциц написал заявление об уходе со своего поста. Публикацию об этом 12 января разместила пресс-служба президента республики на официальном сайте.

Сообщается, что в отставку Барциц подал после того, как это сделал президент Абхазии Раубль Хаджимба, так как это предписано конституцией страны.

Как передавало ИА REGNUM, Хаджимба подал в отставку 12 января. Этому предшествовали массовые протесты в правительственном квартале в Сухуме, захват администрации главы республики и вердикт Верховного суда, признавшего недействительными президентские выборы, на которых Хаджимба победил в прошлом году.

Барциц также заявил, что Хаджимба не станет принимать участия в повторных выборах, назначенных ЦИК.

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