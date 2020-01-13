Москва, , 11:53 — REGNUM В Москве новым уполномоченным по правам ребёнка станет Ольга Ярославская, сообщает Telegram-канал «Расстрига» со ссылкой на источник в мэрии Москвы.

Ярославская являлась депутатом Московской городской думы VI созыва, входила в постоянное объединение «Моя Москва». Занимала должность директора ГБОУ школа № 1298.

По данным канала, экс-депутат уже сообщила о новом назначении коллегам по Центру патриотического воспитания.

Как указано в её биографии на сайте Мосгордумы, Ольга Владимировна имеет спортивный разряд по академической гребле, активно занималась горным туризмом и баскетболом.

Пост детского омбудсмена Москвы является вакантным с осени 2019 года, когда прежний уполномоченный Евгений Бунимович был избран депутатом Московской городской думы VII созыва.