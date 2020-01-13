Париж, , 11:50 — REGNUM Французский лидер Эммануэль Макрон выразил соболезнования президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с крушением самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране. Об этом 13 января говорится в заявлении Елисейского дворца.

«(Макрон) выразил соболезнования в связи с трагедией с бортом PS 752 «Международных авиалиний Украины», ответственность за которую взял на себя Иран», — говорится в заявлении.

Отмечается, что телефонный разговор лидеров двух стран состоялся 11 января.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Ирана признали, что пассажирский самолет Boeing-737 компании «Международные авиалинии Украины» был сбит по ошибке системой ПВО, которая ждала ответного удара Соединенных Штатов на иранскую ракетную атаку по американским базам в Ираке. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек.

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