Абу-Даби, , 11:50 — REGNUM Глава инвестиционного координационного совета Индонезии Бахлил Лахадалия встретился с рядом руководителей и инвесторов в Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), чтобы увеличить инвестиции из стран Ближнего Востока в Индонезию, сообщает Antara.

Бахлил Лахадалия, представляющий президента Джоко Видодо, принял ряд руководителей компаний и инвесторов из ОАЭ.

Издание отмечает, что инвесторы из ОАЭ согласились начать увеличивать свои инвестиции в Индонезии после улучшения политики правительства по ускорению реализации инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и ОАЭ заключили 16 договоров о сотрудничестве в различных областях.

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