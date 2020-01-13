Киев, , 11:48 — REGNUM На Украине от президента Зеленского требуют уволить посла в Иране из-за поспешных первоначальных выводов о причинах крушения самолета компании МАУ, случившегося 8 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, с такой инициативой выступил депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

По мнению парламентария, заявления посольства о том, что самолет точно не сбит, является неуважительным по отношению к родственникам погибших.

«Я уже молчу про дипломатический урон для нашей страны. Показав наше государство не готовым к защите своих граждан. Это недопустимо ни с моральной, ни с профессиональной точки зрения», — отмечает Гончаренко.

ИА REGNUM напоминает, что в первоначальном варианте заявления посольство, которое последовало сразу же после катастрофы, отдельно было указано, что «версия теракта или ракетной атаки исключается». В измененной редакции заявления, которое обнародовали спустя несколько часов, отмечалось, что вся информация по причинам авиакатастрофы выясняется комиссией, а другие утверждения якобы «не носили официального характера».

Пост посла Украины в Иране с декабря 2015 года занимает дипломат Сергей Бурдиляк.