Ташкент, 13 января 2020, 11:47 — REGNUM Совет народных депутатов Ташкента единогласно утвердил решение президента Узбекистана Шавката Мирзиёева о назначении на пост хокима (мэра) Ташкента Джахонгира Артыкходжаева. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе хокимията (администрации) Ташкента.
На заседании Совета народных депутатов присутствовал премьер-министр республики Абдулла Арипов, который зачитал решение главы государства о назначении мэра Ташкента.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля 2018 года исполняющим обязанности хокима (главы) столицы назначен Джахонгир Артыкходжаев. Ранее он руководил государственным унитарным предприятием Tashkent City.
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