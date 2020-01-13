Париж, , 11:47 — REGNUM Перемирие в Донбассе должно строго соблюдаться, об этом напомнил президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Это следует из опубликованного 13 января коммюнике Елисейского дворца.

Лидеры Франции и Украины обсудили в телефонной беседе ситуацию вокруг сбитого в Иране украинского авиалайнера, а также урегулирование в Донбассе в рамках «нормандского формата».

Макрон отметил первые важные результаты, например, обмен удерживаемыми лицами, который произошёл 29 декабря. Он также подчеркнул важность строгого соблюдения режима прекращения огня на линии соприкосновения, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский пригласил Макрона посетить Украину. Французский лидер согласился на такой визит.

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