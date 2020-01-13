Вашингтон, , 11:44 — REGNUM Спустя несколько часов после убийства иранского генерала Касема Сулеймани администрация США направила в Тегеран письмо с просьбой мстить пропорционально, об этом сообщает The New York Times.

Пожелание было передано через посла Швейцарии в Тегеране Маркуса Лейтнера, который и передал документ в иранское внешнеполитическое ведомство.

«Если вы хотите отомстить, отомстите пропорционально нашему шагу», — цитирует послание заместитель главы Корпуса Стражей Исламской революции Али Фадави, слова которого приводит издание.

Как передавало ИА REGNUM, 3 января в аэропорту Багдада был убит высокопоставленный иранский генерал Касем Сулеймани, возглавлявший спецслужбу «Аль-Кудс». Ответом на эту акцию стала атака Ираном американских баз в Ираке.

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