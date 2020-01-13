Тбилиси, , 11:41 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили не требовала от личной охраны носить грузинскую национальную одежду чоха-ахалухи. Данное заявление 13 января распространила администрация грузинского президента, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, заявление было распространено в связи с публикацией телеканалом «Главный канал» соответствующей информации.

«Как видно, авторы фейковой информации не знают, чем отличается личная охрана от почетного караула», — говорится в опровержении.

В пресс-службе отметили, что чоха-ахалухи используется во время церемоний. Также в заявлении говорится, что распространение ложной информации о президенте страны оскорбляет национальные ценности и традиции.