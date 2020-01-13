Улан-Удэ, , 11:32 — REGNUM В комиссии по депутатской этике регионального парламента Бурятии обсудят поведение вице-спикера Баира Жамбалова, который проходит свидетелем по делу о смертельном ДТП. Заявление с этой просьбой подал депутат хурала Дмитрий Дружинин, избранный по Прибайкальскому районе, где произошла трагедия.

Накануне он написал на своей странице в «Фейсбук», что встречался с отцом погибшей в результате ДТП девочки.

«Максим сказал, что помощь оказана и на данный момент ничего не нужно. И добавил, что сейчас не готов к диалогу, и что обсудим все после похорон», — отметил он, пообещав написать отдельно о встрече.

Напомним, 5 января внедорожник «Лэнд Крузер Прадо», фактически принадлежащий Жамбалову, на полной скорости сбил девушку на трассе в Прибайкальском районе и скрылся. Пострадавшая скончалась от травм, а автомобиль был найден на просёлочной дороге в десяти километрах от места происшествия.

Спустя несколько часов в полицию явился предприниматель Галуст Пилосян, сообщив, что за рулём машины был он. Однако многие жители республики не доверяют этой версии обвиняемых.

Следователи также не исключают, что за рулём внедорожника мог находится и кто-то другой. Они намерены проверить всех причастных на полиграфе. Кроме того, из машины изъяты отпечатки пальцев и биоматериалы, которые позволят выяснить, кто действительно был за рулём во время ДТП.

Чтобы исключить подозрения о возможности использования служебного положения, Баиру Жамбалову предложено уйти со своего поста. Как сообщало ИА REGNUM, связи с растущим резонансом, расследование взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

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