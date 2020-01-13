Великий Новгород, , 11:24 — REGNUM Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин назначил себе нового заместителя по вопросам экономики, туризма, финансов и управлению муниципальным имуществом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре городской администрации, этот пост с сегодняшнего дня, 13 января, заняла Ольга Павлова.

Павлова в течение 17 лет — с 2001 по 2018 годы работала в мэрии, а с октября 2018 года по настоящее время работала заместителем министра инвестиционной политики Новгородской области. В правительстве региона она возглавляла департамент туризма.

Напомним, прежний заместитель главы администрации Великого Новгорода по экономике и финансам Екатерина Красновидова была отправлена в отставку в начале 2019 года. Почти год обязанности вице-мэра исполняла Елена Медеева.

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