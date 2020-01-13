Джакарта, , 11:24 — REGNUM Глава парламента Индонезии Пуан Махарани возглавит индонезийскую делегацию для участия в ежегодном заседании Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ) в Канберре (Австралия) 13−16 января, сообщает Antara.

По словам Пуан Махарани, делегация Индонезии обсудит различные темы на сессии по вопросам политики и безопасности, региональному сотрудничеству, а также сессии по вопросам экономики и устойчивого развития.

На ежегодной сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума Индонезия станет соавтором различных проектов резолюций.

Ожидается, что в ходе обсуждения резолюции о дерадикализации Индонезия напомнит странам-участникам, что террористические акты не должны быть связаны с определенными религиями или национальностями.

Напомним, основными целями АТПФ провозглашены расширение сотрудничества между странами-участницами в интересах обеспечения мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.