Сухум, , 11:24 — REGNUM Рауль Хаджимба, заявивший о своем уходе с поста президента Абхазии, не станет баллотироваться на повторных выборах. Такое заявление 13 января сделал вице-президент республики Аслан Барциц, сообщает ТАСС.

Барциц также отметил, что несмотря на решение не принимать участие в предстоящих выборах, Хаджимба продолжит свое участие в политическом процессе страны для сохранения порядка, законности и преемственности.

Как передавало ИА REGNUM, после того, как 9 января протестующие захватили здание администрации президента Абхазии, верховный суд изменил решение и признал президентские выборы, которые прошли в прошлом году, несостоявшимися. На основании этого ЦИК республики назначил дату повторных выборов на 22 марта 2020 года.

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