Киев, , 11:13 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают предложение экс-депутата Рады Рефата Чубарова официально отпраздновать «славную историческую дату» — 450-летие сожжения Москвы крымским ханом Девлет-Гиреем в 1571 году.

«Как мы будем праздновать в следующем году 450-летие этой славной исторической даты?» — задается вопросом политик.

«А в нынешнем году исполняется 780 лет сожжения Киева ханом Батыем. Грех не отпраздновать», — комментирует инициативу Чубарова политолог и журналист Андрей Манчук. Он напоминает, что нападения на украинские города — с целью захвата «живого товара» — совершались Крымским ханством так часто, что их можно «отмечать» несколько раз в году. «Как, впрочем, и запорожские нападения на Кафу и другие порты Крыма. В те славные времена все жгли и грабили друг друга по мере сил и возможностей», — добавил эксперт.

В целом он оценивает инициативу Чубарова как «дешевый пиар на разжигании межнациональной розни».

Примерно в том же ключе высказался политолог Сергей Белашко.

«Украинским патриотам, которые аплодируют инициативе Чубарова отметить 450-летие сожжения крымскими татарами Москвы, для начала стоит поинтересоваться, сколько городов и сёл они сожгли на территории современной Украины», — комментирует эксперт, добавляя, что при изучении этого вопроса надо обратить внимание и на статистику «экспорта» Крымом рабов.