Брюссель, , 11:33 — REGNUM Европейский союз не считает, что против Ирана нужно вводить санкции из-за гибели украинского авиалайнера. Об этом сообщает источник в Брюсселе, передаёт 13 января ТАСС.

Источник пояснил, что в ЕС в настоящее время не видят оснований для введения ограничительных мер в отношении Тегерана, признавшего ответственность за гибель самолёта, его пассажиров и экипажа. Сначала необходимо завершить расследование, уточнил он.

Отмечено также, что 20 января на встрече глав дипломатий стран ЕС будет рассматриваться вопрос о последствиях трагического инцидента, в частности — будущее иранской «ядерной сделки».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Ирана признали, что система ПВО страны по ошибке сбила самолёт «Международных авиалиний Украины». Трагедия произошла на фоне обострения обстановки в регионе: в Иране опасались ракетного удара со стороны США.

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