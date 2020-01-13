Киев, , 11:02 — REGNUM На Украине в сегодняшних условиях вряд ли реально запретить игорный бизнес, заявил политический эксперт, экс-депутат Рады Евгений Филиндаш.

ИА REGNUM напоминает, что в лагере президента Украины хотят ускорить легализацию игорного бизнеса. Уже 14 января Верховная рада может рассмотреть доработанный законопроект на эту тему, поскольку в первоначальной редакции парламент Украины отказался поддержать законодательную инициативу.

«Тяжело запретить не на бумаге, а реально. 10-летний опыт формального запрета, а реального расцвета игорного бизнеса это более чем наглядно показал. То, что перед Новым годом устроили показательные закрытия игровых залов — это лишь временная пауза», — считает Филиндаш.

По словам эксперта, огромные деньги, вращающиеся в этой сфере, и тотальная коррупция в правоохранительной системе Украины приведут лишь к тому, что нелегальные залы всё равно скоро возродятся.

«Кто-то уйдет с рынка, кто-то усилится, изменят формы работы и вывески — например, как уже сообщалось в СМИ, начнут работать под вывесками караоке — но так или иначе нелегальный игровой бизнес опять заработает», — размышляет эксперт.