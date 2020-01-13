Москва, , 11:01 — REGNUM Соединённые Штаты уже давно перестали быть ответственной страной, поэтому любые дела с ними могут обернуться бедой, о чем и говорит прецедент с нанесением удара по Ирану, заявил политолог Сергей Михеев эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»

"На самом деле американцы плевали на весь мир. Они делают все что хотят и совершенно не собираются за это нести ответственность. Они используют кого хотят, как хотят… Просто потому что Дональд Трамп хочет еще раз стать президентом. Желание одного человека является доминирующим. Он хочет стать президентом, поэтому может нанести удар туда, удар сюда. Нам всем надо это видеть и сделать из этого выводы», — заявил Михеев.

Он также добавил, что президент США Дональд Трамп планомерно обострял отношения с Ираном, начиная с выхода из ядерного соглашения по Ирану и бесконечных угроз в его адрес, обещая нанести военный удар. Вишенкой на этом торте стало убийство командующего подразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани.

Стоит отметить, что многими экспертами уже давно разобрана связь президента США Дональда Трампа с консервативными кругами израильской элиты, которые, в свою очередь, крайне негативно относятся к Ирану, видя в нем своего главного смертельного врага, не замечая при этом суннитских радикалов.