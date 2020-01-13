Ставрополь, , 11:06 — REGNUM Плановые летно-тактические учения провели экипажи штурмовиков Су-25СМ авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося на Ставрополье. Военные отработали нанесение ударов по аэродромам условного противника в составе звена, сообщили ИА REGNUM 13 января в пресс-службе ЮВО.

Во время тренировок пилоты научились скрытно преодолевать войсковую противовоздушную оборону (ПВО) «противника» в степной и горно-лесистой местности и внезапно наносить удары по целям. Выход на поражение целей выполнялся на предельно малых высотах, чтобы не попасть в зону обнаружения ПВО.

При поражении наземных объектов, как отмечается, летчики применили полный спектр авиационного вооружения в зависимости от характера цели. Также штурмовики нанесли удары ракетами по целям, которые находились в прямой видимости, и по заданным координатам.

Кроме того, в ходе полетов экипажи отработали взлет и посадку парами и выполнили элементы сложного и группового пилотажа. Всего в рамках зимнего обучения пилоты Су-25СМ совершат более 2 тыс. вылетов с практическим применением штатного вооружения.

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