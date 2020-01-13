Москва, , 10:58 — REGNUM Законопроект об уточнении правил оформления ипотечных кредитов с использованием средств материнского капитала внесла в Госдуму вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 13 января.

Речь идёт об упрощении оформления ипотечного кредита с использованием средств материнского капитала. Так, напоминает Яровая, сегодня у банков и заемщиков возникают сложности с оформлением залога на нового кредитора, связанные с обязательным выделением доли квартиры на несовершеннолетнего ребёнка.

«Основными причинами этого являются, во-первых, необходимость получить согласие органов опеки и попечительства на передачу в залог жилого помещения, приобретенного за счет средств материнского капитала, — что на практике сделать невозможно из-за противоречивости условий и требований. А во-вторых, необходимость оформить в общую собственность семьи объекта недвижимости на этапе смены кредитора. Что создаёт на практике парадоксальную ситуацию, когда для семьи переход с кредитования по высокой ставке на льготную оказывается сложным», — объяснила журналистам Яровая.

Законопроект направлен на разрешение этих спорных моментов. В частности, он устанавливает, что правоотношения заемщика и банка считаются завершенными только после полной выплаты кредита за объект недвижимости.

«Это снимает обременение промежуточного дополнительного подтверждения разрешениями и справками процедуры переоформления кредита на гарантированные государством льготные условия», — отмечает Яровая.

Кроме того, новые нормы также упростят процедуру рефинансирования ипотеки с использованием средств маткапитала. Так, инициатива позволит сразу установить пониженную процентную ставку по кредиту, а доля ребёнка в квартире будет выделена при окончательном погашении кредита.

«Мы делаем обязательным включение сведений об использовании средств маткапитала в реестр прав на недвижимость. Это позволит следить за соблюдением прав на квартиру несовершеннолетних детей, а также сделает прозрачной полную информацию о недвижимости для возможных следующих покупателей имущества», — подчеркнула Яровая.