Джакарта, , 10:46 — REGNUM Пресс-секретарь президента Индонезии Фаджроэль Рахман сообщил, что глава государства Джоко Видодо пригласит императора Японии Нарухито в Индонезию, сообщает Antara.

По словам Фаджроэля Разхмана, приглашение президента станет важным процессом для индонезийской и японской политических концепций, основанных на гармонии.

Ожидается, что встреча укрепит доверие между странами, приведет к развитию сотрудничества во многих стратегических областях, будет способствовать развитию глобальной сети дипломатического сотрудничества на основе концепции гармонии, взаимного сотрудничества и заботы, которые необходимы для преодоления глобального кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, правительства Японии и Индонезии согласились расширить сотрудничество в морском секторе.

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