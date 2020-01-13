Абу-Даби, , 10:16 — REGNUM Индонезия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заключили 16 договоров о сотрудничестве в различных областях, сообщает информационное агентство Antara.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди сопровождала президента страны Джоко Видодо во время визита в Абу-Даби.

«Обсуждались некоторые конкретные вопросы сотрудничества, в основном, в сфере инвестиций», — заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

Издание отмечает, что речь идет о деловом сотрудничестве стоимостью 6,8 млрд долларов США, а также инвестициях в размере 22,89 млрд долларов США.

Ожидается, что глава Индонезии также встретится с президентом Армении в Абу-Даби 13 января и выступит с речью на неделе устойчивого развития, в которой принимают участие главы государств и правительств Индонезии, Руанды, Армении, Японии, Фиджи и Сербии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии отправился с четырехдневным визитом в ОАЭ 11 января 2020 года.

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