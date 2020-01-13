13 января 2020 | Время чтения 4 мин

Для Военно-воздушных сил (ВВС) России 2019 год ознаменовался завершением большинства крупных контрактов на поставку новой военной техники. По этой причине поставки авиационной техники для российских вооружённых сил в 2019 году были крайне скромными на фоне уже, казалось бы, привычных масштабных поставок последних лет. Если в 2017 и 2018 годах ВВС России получили 49 и 50 самолётов соответственно (что было уже значительно меньше пиковых поставок 2014–2016 годов), то в 2019 году – всего 23.

Леонид Нерсисян, , 10:15 — REGNUM Для Военно-воздушных сил (ВВС) России 2019 год ознаменовался завершением большинства крупных контрактов на поставку новой военной техники. По этой причине поставки авиационной техники для российских вооружённых сил в 2019 году были крайне скромными на фоне уже, казалось бы, привычных масштабных поставок последних лет. Если в 2017 и 2018 годах ВВС России получили 49 и 50 самолётов соответственно (что было уже значительно меньше пиковых поставок 2014−2016 годов), то в 2019 году — всего 23.

Флаг России

Поставки Су-30СМ и Як-130 завершены

Наиболее крупным пополнением соединений российских ВВС в ушедшем году стала партия из десяти многоцелевых истребителей Су-35С. Шесть из них пополнили состав 790-го истребительного авиаполка в Хотилово (Тверская область), а ещё четыре были переданы в состав пилотажной группы «Русские Витязи». Эти истребители произведены Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом в рамках пятилетнего госконтракта на 2016−2020 годы, предусматривающего поставку 50 самолётов в ВВС России. В предыдущие три года завод также передавал в ВВС по десять Су-35С. Таким образом, текущий госконтракт выполнен на 80%. С учётом ранее выполненного в полном объёме контракта на 2009−2015 годы, в ходе которого было передано 48 серийных истребителей Су-35С, суммарное количество самолётов данного типа в строевых частях ВВС России составляет 88 единиц.

Новосибирский авиационный завод в 2019 году передал в подразделения ВВС России восемь бомбардировщиков Су-34. Все самолёты поступили на вооружение 2-го Гвардейского бомбардировочного авиаполка на авиабазе Шагол в Челябинской области. В настоящий момент обе бомбардировочные эскадрильи полка полностью перевооружены на Су-34, которые заменили бомбардировщики Су-24М (третья эскадрилья полка разведывательная и оснащена разведчиками Су-24МР). Ещё два самолёта были произведены и испытаны в конце года, но переданы в войска будут уже в 2020 году. Фактически с производством этих Су-34 Новосибирский авиазавод завершил выполнение долгосрочного контракта на 2012−2020 годы, предусматривающего выпуск 92 серийных Су-34. С учётом семи опытных и предсерийных самолётов, а также 32 бомбардировщиков, произведенных в 2009—2012 годах, суммарное количество выпущенных Су-34 составляет 131 единицу. Из них в строевых соединениях ВВС России насчитывается 124 бомбардировщика Су-34.

В ушедшем году российские ВВС, впервые за последние несколько лет, не получили ни одного истребителя Су-30СМ, так как заключённые контракты на их поставки для российских вооружённых сил были полностью выполнены. Суммарно было заказано 116 самолётов Су-30СМ — 88 для ВВС России и 28 для авиации Военно-морского флота. Также не было в 2019 году и поставок учебно-боевых самолётов Як-130. Однако в ушедшем году ВВС России были переданы первые два предсерийных многоцелевых лёгких истребителя МиГ-35.

После двухлетнего перерыва продолжились поставки транспортных самолётов Ил-76МД-90А — в 2019 году ВВС России получили три единицы машин этого типа (в 2015 и 2016 году было получено по одному Ил-76МД-90А). Эти самолёты производятся Ульяновским авиазаводом в рамках долгосрочного контракта с Министерством обороны, предусматривающего поставки 39 единиц Ил-76МД-90А. В последующие годы планируется существенное увеличение темпов производства новых Ил-76МД-90А.

Пожалуй, наиболее ярким событием для российских ВВС в 2019 году стало подписание контракта на поставку 76 новейших истребителей пятого поколения Су-57 и начало его серийного производства. К сожалению, конец 2019 года омрачился гибелью первого серийного Су-57 в ходе заводских испытаний.

ГПВ-2020 успешно завершается

Фактически можно констатировать, что для ВВС России Госпрограмма вооружений (ГПВ) на 2011−2020 годы уже почти выполнена и практически в полном объёме. За последние десять лет строевые соединения ВВС России получили более 250 новых истребителей (88 Су-35С, 88 Су-30СМ, 20 Су-30М2, 12 Су-27СМ3, 50 МиГ-29СМТ и МиГ-29УБМ), более 120 фронтовых бомбардировщиков Су-34 и 100 учебно-боевых самолётов Як-130. Капитальный ремонт и модернизацию прошёл практически весь парк истребителей-перехватчиков МиГ-31 и штурмовиков Су-25. Ремонт и модернизацию прошла значительная часть парка Дальней авиации, а также различные самолёты специального назначения — самолётов-разведчиков, радиоэлектронной борьбы, дальнего радиолокационного обнаружения и управления и прочие. Практически все соединения тактической авиации, имевшиеся на момент старта ГПВ-2020, переоснащены новыми или модернизированными самолётами. Удалось радикально повысить уровень боеспособности ВВС и уровень подготовки личного состава.

Теперь же авиационной промышленности предстоит решать задачи по насыщению ВВС авиационными комплексами нового поколения и дальнейшей модернизации уже имеющегося авиапарка, а также решать непростую задачу перезапуска производства стратегической бомбардировочной авиации. Кроме того, много работы предстоит в сфере разработки и строительства военно-транспортной авиации, одной из самых проблемных отраслей российского военно-промышленного комплекса.